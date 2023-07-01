WanHaber / Arif Karakaş

TÜRKPATENT Mayıs ayı iler marka başvuru dağılımını paylaştı. Van'dan bu yılın ilk 5 ayında 153 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi. Van marka başvuru sayısı yüksekliği bazında bölge illeri sıralamasında ise Malatya ve Elazığ’ın ardından 3’üncü sırayı aldı.

Bölge İlleri Başvuru Dağılımı

TÜRKPATENT verilerine göre, yılın ilk beş ayında Bölge illeri, Malatya’dan 202, Elazığ’dan 169, Van’dan 153, Erzurum’dan 128, Ağrı’dan 29, Erzincan’dan 68, Kars’tan 32, Bitlis’ten 33, Muş’tan 23, Bingöl’den 33, Iğdır’dan 24, Ardahan’dan 7, Hakkari’den 12, Tunceli’den 15 marka başvurusu kaydedildi.