WanHaber / Ramazan Çetin

İpekyolu Belediyesi “Her Cumartesi Müzik Şöleni” adı altında bir program düzenliyor. İpekyolu Belediyesi sosyal medya hesaplarından "Sevgili hemşehrilerimiz, Kültür ve sanat etkinliklerimiz arasında yer alan “Her Cumartesi Müzik Şöleni” programımız, bayramda da müzik tutkunlarının gözde etkinliklerinden biri haline geldi. Sanatçı Serkan Şancı ve ekibi birbirinden güzel şarkılarla dinleyicilere keyif dolu anlar yaşattı. Her Cumartesi günü Atatürk Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek olan etkinliklerimizden haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin." paylaşımında bulundu.