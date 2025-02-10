Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre Van’ın 2024 yılına ait nüfusu, bir önceki yıla oranla geriledi.

Van’ın, Türkiye genelinde 30 büyükşehrin nüfus yoğunluğu sıralaması da belli oldu. Van, büyükşehirler arasında en kalabalık 21. kent oldu. 2023 yılı nüfus verilerine göre Van, ülke genelinde en kalabalık 20. büyükşehir olmuştu. Bu durumda yayımlanan istatistiklere göre Van, nüfus yoğunluğu bakımından büyükşehirler arasında 1 basamak geriye düştü.

Türkiye’de 2024 yılının en kalabalık kenti 15 milyon 701 bin 602 kişilik nüfus ile İstanbul oldu.

2024’ün en kalabalık 2. kenti 5 milyon 864 bin 49 nüfus ile Ankara, en kalabalık 3. kent ise 4 milyon 493 bin 242 nüfus ile İzmir oldu.

30 büyükşehir arasında Van 1 milyon 118 bin 87 kişilik nüfusuyla 21. sırada yer aldı.

2024 yılına ait verilerde yoğun kent ortamlarında yaşayan nüfus oranı 524 bin 843 olurken, orta yoğun kent ortamlarında yaşayan kişi sayısı 256 bin 130, kır ortamında yaşayan kişi sayısı ise 337 bin 114 olarak kayıtlara geçti.

2024 yılına ait verilerde büyükşehirlerdeki nüfus yoğunluğu ise sırasıyla şu şekilde oldu;

1- İstanbul: 15 milyon 701 bin 602

2- Ankara: 5 milyon 864 bin 49

3- İzmir: 4 milyon 493 bin 242

4- Bursa: 3 milyon 238 bin 618

5- Antalya: 2 milyon 722 bin 103

6- Konya: 2 milyon 330 bin 24

7- Adana: 2 milyon 280 bin 484

8- Şanlıurfa: 2 milyon 237 bin 745

9- Gaziantep: 2 milyon 193 bin 363

10- Kocaeli: 2 milyon 130 bin 6

11- Mersin: 1 milyon 954 bin 279

12- Diyarbakır: 1 milyon 833 bin 684

13- Hatay: 1 milyon 562 bin 185

14- Manisa: 1 milyon 475 bin 353

15- Kayseri: 1 milyon 452458

16- Samsun: 1 milyon 382 bin 376

17- Balıkesir: 1 milyon 276096

18- Tekirdağ: 1 milyon 187 bin 162

19- Aydın: 1 milyon 165 bin 943

20- Kahramanmaraş: 1 milyon 134 bin 105

21- Van: 1 milyon 118 bin 87

22- Sakarya: 1 milyon 110 bin 735

23- Muğla: 1 milyon 81 bin 867

24- Denizli: 1 milyon 61 bin 371

25- Eskişehir: 921 bin 630

26- Mardin: 895 bin 911

27- Trabzon: 822 bin 270

28- Ordu: 770 bin 711

29- Malatya: 750 bin 491

30- Erzurum: 745 bin 5