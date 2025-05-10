Anneler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Vali Ozan Balcı; “Şefkatin, merhametin ve fedakârlığın sembolü; her koşulda karşılıksız seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerimizin, Anneler Günü’nü kalpten kutluyorum. Annelerimiz sabır, hoşgörü ve sevgi dolu yürekleriyle, toplumsal yaşamda huzur ve barışın tesisinde önemli rol oynamaktadır. Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü bizlere öğreten annelerimiz; ülkemizde mutluluğu ve huzuru tesis etmede en büyük gücümüzdür” diye kaydetti.

Vali Balcı, mesajının devamında şu ifadelerini kullandı; “Sevgili Peygamberimiz, 'Cennet, annelerin ayakların altındadır' diyerek, anneliğin ne kadar kutsal olduğunu ifade etmiştir. Türlü fedakârlıklara ve zorluklara sabırla göğüs gererek, tüm benliğini ortaya koyan annelerimize ne kadar hürmet edilse azdır. Bu duygu ve düşüncelerle; karşılıksız ve sınırsız sevginin, hoşgörünün, sabrın, en masum ve temiz duyguların timsali eli öpülesi annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor; başta en değerli varlıkları olan evlâtlarını vatanımızın bekâsı için adayan şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimize sevgi ve saygılarımı sunuyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.”