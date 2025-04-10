Van Valisi Ozan Balcı, Polis Teşkilatının kuruluş günü ve Polis Haftası nedeniyle yazılı bir mesaj paylaştı.

Vali Balcı, mesajında; “Kanun ve mevzuatların kendilerine verdiği yetkiler çerçevesinde Aziz Milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması ve toplumsal asayişin muhafaza edilmesi için gece gündüz, kar kış, yağmur çamur demeden büyük bir özveriyle çalışan Polis Teşkilatımız, kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden günümüze kadar canla, başla ve büyük bir sadakatle görevini ifa etmektedir. Köklü bir geçmişe, tecrübe ve birikime sahip olan Polis Teşkilatı, kanunların uygulanmasını gözetmek, kamu düzenini ve vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak yönünde kutsal bir görev üstlenmiştir” diye kaydetti.

Vali Balcı, mesajının devamında; “Zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, dürüst ve özverili görev anlayışıyla üstlendiği her görevi yerine getiren emniyet mensupları, insan haklarına saygılı, vatandaşlarımıza karşı hoşgörülü, yüksek disiplin anlayışına sahip, güler yüzlü ve yardımsever anlayışla milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle; Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü ve Kahraman Polislerimizin Polis Haftası’nı kutluyor, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden emniyet teşkilatı mensuplarımızı rahmetle yâd ediyor, teşkilatımızın malûl ve gazi olan personeline sağlık ve esenlikler temenni ediyor, görevde olan Emniyet Teşkilatımızın bütün mensuplarına üstün başarılar, aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve güzel günler geçirmelerini diliyorum” ifadelerine yer verdi.