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WanHaber – ÖZEL

Van Güneş Enerji Sistemi’nin (GES) açılış töreni gerçekleştirildi. Güneş Enerji Sistemi’nin (GES) açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katılırken, burada konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Ozan Balcı önemli açıklamalarda bulundu.

Enerji Performans Sistemi’ne (EPS) bağlı olarak yapılan ilk kamu projesi özelliği taşıyan Güneş Enerji Sistemleri (GES) projesinde, 10 bin 400 adet enerji panelinin bulunduğu belirtilirken, yıllık enerji üretiminin yaklaşık 9 milyon kilowatt olması bekleniyor.

Güneş Enerji Sistemi’nin (GES) açılış töreninde konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Ozan Balcı, “Van’ın ekonomik kültürel sosyal gelişmesi adına ulaşımla ilgili olarak gerek karayolları gerek havayolları ulaşımı için çok güzel konular görüşülüp, konuşuldu. Türkiye’mizin ilerlemesi, dönüşmesi için güzel işler yapılıyor ve yapılmaya devam ediyor. Bizler burada vekillerimizle, bürokrasimizle, sivil toplum örgütlerimizle, sizlerin desteğiyle, yüreklendirmesiyle eğitimden sağlığa, kültürden turizme, ulaşımdan iletişime, enerjiden kırsal altyapıya kısacası hayata ve yaşama dair bir sürü alana dokunuyoruz. Şehrimizin imarı, ihyası, inşası, Vanlı hemşehrilerimizin hayatlarının kolaylaştırılması için canla başla bir bütün olarak çalışıyoruz” dedi.

“VAN ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE İLK ÜÇ İL ARASINDA”

Van’ın güneş enerjisi yatırımlarında ve verimliliğinde Türkiye’nin ilk üç ili arasında olduğunu vurgulayan Van Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Ozan Balcı, “İnşallah bunların sayıları, kapasitesi arttırılacak. Ülkemizin her alanında gelişmesine katkı sağlayacak. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Güneş Enerji Sistemi’nin (GES) açılış töreni gerçekleştirildikten sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van Valiliğini ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci