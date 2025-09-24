Van Valisi Ozan Balcı, çiftçiler için önemli projeler gerçekleştirdiklerine vurgu yaptı. Vali Balcı, devletin imkanlarıyla yürütülen projelerin çiftçilerin refahına ve Van’ın tarımsal kalkınmasına büyük katkı sağladığını söyledi.

“HEDEF 1 MİLYON KOYUN DESTEĞİ”

Hedefin 1 milyon koyun desteği olduğunu da belirten Van Valisi Ozan Balcı, “Bugüne kadar projelerle Van’da 240 bin koyunu çiftçilerimize dağıttık. Bu kapsamda 2 bin 400 çiftçi yararlanırken hedefimiz 1 milyon koyun olacak. İnşallah bu projeden 10 bin çiftçimiz yararlanacak. Projemiz sadece koyun dağıtımı değil, entegre bir proje. Mera ıslahı, hayvan hastalıklarıyla mücadele, erkek kuzu kesiminin garanti edilmesi ve dişi kuzu kesiminin korunması da yer alıyor. Şu an kentimizde 3,5 milyon küçükbaş hayvan var, ilerleyen yıllarda 7 ila 10 milyon aralığına ulaşmasını hedefliyoruz.” dedi.

“2 YIL ÖDEMESİZ, 7 YIL VADELİ DÜVELER VERİLECEK”

Çiftçilere müjde olarak açıklanan ‘Düve Üretim Merkezi’ projesi de hayata geçiriliyor. Vali Balcı, “Erciş yolu üzerinde 10 bin dönümlük alanda kurulan merkezle hayvan ırkları ıslah edilecek ve karkas ağırlığının 230-250 kilodan 350-400 kiloya çıkarılmasını hedefliyoruz. Çiftçilerimize 2 yıl ödemesiz, 7 yıl vadeli şekilde 15 düve verilecek. Hazırlıklar tamamlanınca dağıtım başlayacak.” ifadelerine yer verdi.

3,5 MİLYON MEYVE FİDANI TOPRAKLA BULUŞUYOR

Van’da bugüne kadar 2,5 milyon meyve fidanının toprakla buluşturulduğunu belirten Balcı, yakın zamanda 1 milyon fidanın daha dikileceğini söyledi. Vali Balcı, “Elma, armut, kayısı, vişne gibi Van’a özgü meyve türleriyle birlikte toplamda 3,5 milyon fidan toprakla buluşacak. Ayrıca 30 dönümlük alanda çilek üretim alanı kurulacak ve ceviz yetiştiriciliği de gelişecek.” şeklinde konuştu.

PROJELER SÜRÜYOR

Vali Balcı, Van’daki diğer projelere de değindi. Sulamanın önemine dikkat çeken Balcı, Van’da şu anda 11 göletin inşasının sürdüğünü, ilerleyen yıllarda ise 50 göletin daha yapılmasının hedeflendiğini açıkladı. Vali Balcı, “Van arıcılıkta da önemli bir merkez. Arıcılığın geliştirilmesi için özel projeler yürütülüyor. Çatak ve Bahçesaray’da ise ceviz üretimine yönelik çalışmalar devam ediyor.” dedi.

“ÇİFTÇİLERİN YANINDAYIZ”

Vali Balcı, devletin ve belediyenin imkanlarının çiftçiler için seferber edildiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı; “Bu memleketi sevmek, çiftçiye dost olmaktır. Çiftçilerimizin huzuru, refahı ve zenginliği için buradayız. Onların alın terini önemsiyoruz. Devletimizin imkanlarını milletimizin hizmetine sunuyoruz.”