Wanhaber - Özel

Van Organize Sanayi Bölgesi Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde, ilk gün defile gösterisi ile renkli görüntüler altında açılışı yapılan Van Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı, daha çok evliliği düşünen gençlerin ilgisini çekti. 9 defilenin yapıldığı fuar, Pazar günü tamamlandı.

10 Mayıs tarihinde davetlilerin katılımı ile açılışı gerçekleştirilen fuar kapsamında 9 defile gerçekleştirildi. Renkli geçen ve Pazar günü tamamlanan olan fuarda 60 stant kuruldu.

Mobilyadan beyaz eşyaya, gelinlikten çeyize kadar bir evi kurmak için gerekli olan tüm ürünlerin sergilendiği fuarda yerli firmalar stant açtı.

“FUAR, GELENEKSEL FUARLARDAN BİRİ OLACAK”

İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı Koordinatörü Veysi Uygun, fuara katılımdan ve ilgiden oldukça memnun olduklarını söyledi.

Uygun; “Fuarımıza katılımdan memnunduk, seçim öncesi olmasına rağmen rağbet gördü. Bu fuarımızı 2024 yılında yeniden gerçekleştireceğiz. Artık bu fuarımız da oturdu ve geleneksel hale getireceğiz.” diye kaydetti.

Umut Tarhan