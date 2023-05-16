Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların çok seveceği yeni bir özelliği uygulamaya getirdi.

WhatsApp sohbetleri kilitlenebilecek

WhatsApp, yeni yayınladığı güncellemesinde, "sohbet kilitleme" özelliğini kullanıma sundu.

Uzun zamandır test edilen yeni özellik sayesinde her bir sohbet tek tek kilitlenebilecek. Bu sohbetlere giriş yapmak için parola veya parmak izi doğrulaması gerekecek.

Bunun yanı sıra, açmaya çalışan kişi parolayı art arda yanlış girerse, yalnızca sohbet geçmişinin silinmesi şartıyla erişim sağlayabilecek.

Sohbet Kilitleme özelliği dünya genelinde kullanıma sunulmaya başlandı, ancak tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alacak.

Özelliği aktif etmek için WhatsApp'ta bir sohbeti açın ve profil sayfasına girin. Buradan "Sohbet Kilidi"ni seçin.

Ensonhaber