Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Ulusal Staj Programı" işbirliği protokolüyle hukukçuların staj yapma imkanının artacağını belirterek, "Staj yapan çocuklar, staj yapmayan çocuklardan 3 ay daha önce işe başlıyor. Dünyada yeteneğe dayalı kalkınmayı en başarılı yürüten ülkelerden birisi Türkiye'dir." dedi.

Hukuk fakültesi öğrencilerinin program kapsamında avukatlık bürolarında, noterliklerde, arabuluculuk bürolarında ve merkezlerinde staj yapabilmelerine olanak sağlayan işbirliği protokolü imza töreni, Hakimevi'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay, Adalet Bakanlığının Uzaktan Eğitim Kapısı'nda kullanıcı sayısının 183 bin 58, eğitim alan çalışan sayısının 99 bin 51 olduğunu belirterek, bakanlığın bu platforma 29 tane kendi eğitimini eklediğini vurguladı.

Her bakanlığın kendi ihtiyaçları doğrultusunda bu kapıyı kullandığını belirten Atay, "Adalet Bakanlığı, 6 bin 318 kez de canlı eğitim yapmış ve şu anda bu rakamla bütün bakanlıklar içerisinde bu sistemi en etkin kullanan kurum." dedi.

Atay, yetenek geliştirmeye odaklandıklarını, bu kapsamda bölgesel kariyer fuarları yaptıklarını, 17 bakanlığın, kurumların, özel sektörün ve yerel KOBİ'lerin buralara katıldığını söyledi.

Bu organizasyonlara 1 milyon 250 binin üzerinde gencin doğrudan katıldığını bildiren Atay, "Bu fuarlarda en çok ilgi gören faaliyetler, Adalet Bakanlığının yapmış olduğu sanal mahkeme, daktilo yarışması gibi savcı ve hakimlerin bizzat katıldığı organizasyonlar. 100 binlerce öğrencinin görüşü doğrultusunda çıkan sonuç, Adalet Bakanlığının orada yaptığı faaliyetler en çok beğenilen etkinlik." dedi.

Atay, yetenek geliştirmeye yönelik bir başka organizasyonun Ulusal Staj Programı olduğunu belirterek, "Programa katılan hukuk fakültesi öğrencileri özelinde söylüyorum, kamuda staj yapan çocukların yüzde 55'i sadece Adalet Bakanlığı'nda staj yapmış. Adalet Bakanlığı'nda staj yapan çocukların memnuniyet oranı yüzde 87. Bu çok iyi bir rakam." diye konuştu.

Ulusal Staj Programı'na her yıl 613 bölümden başvuru yapıldığını aktaran Atay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ulusal Staj Programı'na en çok hukuk fakültesinde okuyan öğrenciler başvuru yapıyor ve dördüncü sırada yer alıyor. Bu protokol ile hukukçuların staj yapma imkanı artacak ve daha iyi sonuç elde edeceğiz. Staj yapan çocuklar, staj yapmayan çocuklardan 3 ay daha önce işe başlıyorlar. Bu söylediklerim anket sonucu değildir, idari verilerdir. Dünyada yeteneğe dayalı kalkınmayı en başarılı yürüten ülkelerden birisi Türkiye'dir. İnsana, yeteneğe yatırım yaptığınız zaman fiziksel sermayeye yaptığınız yatırımın 2,9 katı kadar daha çok büyüyorsunuz. Adalette yenilik, inovasyon, gelişim olursa bu oran 4,7'ye çıkıyor. Yalnız başına adalette yapılan iyileştirme, sağlık, eğitim ve AR-GE'ye yapılan yatırım kadar katkı sağlıyor."

"Güçlü işbirliğinin en somut adımdır"

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Ahmet Alıcı da noterliğin kamu hizmeti olduğunu, burada hukuki statüsü olan görevliler olduğunu anlattı.

Noterliğin özel hukuktan doğan birçok hakkın etkin olarak kullanılmasına ve kolayca ihlal edilememesi açısından çok önemli işleve sahip olduğunu belirten Alıcı, noterlerin kamu düzeni yönünden ihtilafları önleyici nitelikte bir görev icra ettiklerini söyledi.

"Protokol, genç hukukçularımızın geleceğine yatırım yapma payesi güden güçlü işbirliğinin en somut adımdır. Bu projeyle gençlerimizin özellikle bilgi ve tecrübelerinin artmasına katkı sağlanması, ülkemiz hukuk sistemi yönünden de geleceğe dair kazanımlar elde etmeleri amaçlanmaktadır." diyen Alıcı, staj ile hukuk fakültesi öğrencilerinin noterlerle noterlik kurumunu yakından tanıma imkanı bulacaklarını dile getirdi.

"Atılan adımın avukatlık stajının niteliğini de artıracağı kuşkusuz"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ise hukukçuların niteliğini artırmanın ülkeye yapılacak en büyük hizmetlerin başında geldiğini vurguladı.

Bu konuda son yıllarda işlerin iyi gittiğini söylemenin pek mümkün olmadığı değerlendirmesinde bulunan Sağkan, bu sorunu tespit etmek ve çözmek için öncelikle altının çizilmesi gereken unsurlar bulunduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Tunç'a teşekkür eden Sağkan, sorunların tespit edilerek çözüm noktasında önemli adımların atıldığını anımsattı.

Hukuk fakültelerinde ikinci öğretimlerin kapatılması, devamında adalet meslek yüksekokullarından hukuk fakültelerine geçiş yöntemlerinin engellenmesinin son derece önemli adımlar olduğunu belirten Sağkan, şöyle devam etti:

"Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne buna ilişkin bir çalışmanın koyulduğunu gördük ve ilk adımlarının da hemen ertesinde hukuk fakültesi başarı puanı sıralamasının 125 binden 100 bine yükseltilerek atıldığını gördük. Bunlar hukuk fakültelerinin ve hukukçu niteliğinin artırılması için son derece önemli adımlar olarak ortaya çıkıyor. Başarı puanı sıralamasının daha yüksek seviyeye çıkarılması ve hukuk mesleklerine giriş sınavının etkin şekilde uygulamaya devam etmesi, atılabilecek adımlar sıralamasında en ön noktada gelen unsurlar olarak öne çıkıyor."

Bu protokolü çok önemsediklerini söyleyen Sağkan, "Atılan adımın avukatlık stajının niteliğini de artıracağı kuşkusuz. Birkaç sene içerisinde hukuk sistemimizin içerisine avukat stajı ile hakim savcı yardımcılığı müessesiyle katılacak olan öğrenci arkadaşlarımızın öncesinde ön staj niteliğinde uygulamanın içerisinde bulunmaları, ilerleyen süreçlerde yapacakları staja da son derece önemli katkı sunacaktır." dedi.

Sağkan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisine ve Adalet Bakanlığına teşekkür ederek, protokolü imzalanmasından sonra Türkiye Barolar Birliği ve İl Baroları olarak üstleneceklerinin sözünü verdi.

Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu (TURAMEP) Yönetim Kurulu Başkanı Harun Uyanıkoğlu da TURAMEP olarak staj programı sayesinde hukuk fakültesi öğrencilerine arabuluculuğu tanıtma, amaç ve felsefesini anlatma olanağı bulacaklarını söyledi.

Uyanıkoğlu, staj öğrencilerinin arabuluculuk merkezlerinin çalışmalarını öğreneceklerini ve sahada uyuşmazlıkların alternatif yollarla çözümü hakkında bilgi edineceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakan Tunç ve protokolün paydaşları, işbirliği protokolünü imzaladı.