UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rövanş maçları bu akşam oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, 3-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Rangers karşısında normal süresi ve uzatma devrelerini 2-0 önde bitirdiği mücadelenin penaltı atışlarında rakibine 3-2 kaybetti ve turnuvaya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde alınan sonuçlar şöyle:
Tottenham: 3 - AZ Alkmaar: 1
Manchester United: 4 - Real Sociedad: 1
Olimpik Lyon: 4 - FCSB: 0
Rangers: 2 - Fenerbahçe: 2
UEFA Avrupa Ligi'nde 10 ve 17 Nisan'da oynanacak olan çeyrek final eşleşmeleri de şöyle:
Tottenham - Eintracht Frankfurt
Bodo/Glimt -Lazio
Rangers - Athletic Bilbao
Olimpik Lyon - Manchester United
Kaynak: İHA