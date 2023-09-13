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Wanhaber / Haber Merkezi

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, sadece bu yıl 165 bin metrekare kilit parke taşı çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yol sorununu tamamıyla bitirmiş bir Tuşba hayali ile yola çıktıklarını ve kırsal mahalleleri yazın tozdan, kışın çamurdan kurtarmak için başlattıkları yol çalışması seferberliğini bu yıl da aynı kararlılıkla sürdürdüklerini söyleyen Başkan Akman, gece-gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

“HEDEFİMİZE HER GÜN 1 ADIM DAHA YAKLAŞIYORUZ”

Bu yıl ihalesini gerçekleştirdikleri 165 bin metrekare kilit parke taşı çalışmasını 4 ayrı ekip ile kırsal mahallelerde yürüttüklerini söyleyen Başkan Akman, “Yapılan bu çalışma ile birlikte göreve geldiğimizden bu güne kadar 550 bin metrekare kilit parke taşı çalışması yapmış olacağız. Böylelikle kırsal mahallelerimizde kilit parke taşı veya asfalt çalışması yapılmayan hiçbir kırsal mahallemiz kalmayacak. Bunun yanında sel, su baskınları ve heyelana karşı da önlemlerimizi alıyoruz. Sadece bu yıl yapılan kilit parke taşı çalışmaları kapsamında menfezler için 6 bin metre koruge boru kullandık” dedi.