Vatandaşlar tarafından "Türkiye'de suç oranı en yüksek şehir neresi?, Hangi şehirler diğerlerine göre daha tehlikeli?" sorularına yanıt aranıyor..

Bu kapsamda TÜİK, suç oranı yüksek 10 ili listeledi.

Listede yer alan bazı illerin suç oranları ise vatandaşların dikkatini çekti.

TÜİK LİSTEYİ PAYLAŞTI

TÜİK'in gerçekleştirdiği araştırma kapsamında Türkiye'nin suç oranı en yüksek ve düşük şehirleri tek tek sıralandı.

Yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, öldürme, cinsel suçlar, uyuşturucu suçları, trafik ihlalleri ve daha birçok suçun yer aldığı listeye göre oluşturulan raporda suç oranı en yüksek 10 ili belirlendi.

Farklı göstergelere dayanarak yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin suç oranı en yüksek ve düşük illeri şöyle:

SUÇ ORANI EN YÜKSEK 10 ŞEHİR

10-Uşak suç oranı:

Yüz binde 801

9-İzmir suç oranı:

Yüz binde 801

8-Isparta suç oranı:

Yüz binde 828

7-Manisa suç oranı:

Yüz binde 834

6-Karaman suç oranı:

Yüz binde 836

5-Aksaray suç oranı:

Yüz binde 838

4-Antalya suç oranı:

Yüz binde 847

3-Çorum suç oranı:

Yüz binde 871

2-Denizli suç oranı:

Yüz binde 902

1-Aydın suç oranı:

Yüz binde 970

SUÇ ORANI EN DÜŞÜK 10 ŞEHİR

10-Erzurum suç oranı:

Yüz binde 196.

9-Mardin suç oranı:

Yüz binde 194

8-Hakkari suç oranı:

Yüz binde 192

7-Erzincan suç oranı:

Yüz binde 191

6- Muş suç oranı:

Yüz binde 188

5- Bayburt suç oranı:

Yüz binde 186

4-Siirt suç oranı:

Yüz binde 175

3-Bitlis suç oranı:

Yüz binde 175

2-Şırnak suç oranı:

Yüz binde 159

1-Adıyaman suç oranı:

Yüz binde 156