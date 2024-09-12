İstanbul'da Göz Kamaştıran Final: Türkiye’nin En Güzel Kızı Seçildi

Final gecesi, sanat, cemiyet ve iş dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmanın sonunda, jüri üyelerinin oylarıyla İdil Bilgen Türkiye’nin en güzel kızı olarak seçildi ve ülkemizi uluslararası platformda temsil etme hakkını kazandı.

Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu’ndan Kapsamlı Açıklamalar

Final gecesinde, Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edecek adayları seçmek için titiz bir seçim süreci yürütüldüğünü belirtti. Sandıkçıoğlu, "Bugün, ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil edecek donanımlı Türk kızlarını seçiyoruz" sözleriyle, seçimin önemine dikkat çekti ve konukları selamladı.

Jüri Zorlu Seçim Sürecinden Sonra Kararını Verdi

Yarışmanın jüri üyeleri arasında Sabit Akkaya, Cihan Nacar, Alex Arslan ve Selen Soyder gibi isimlerin yer aldığı belirtildi. Jüri, 'Miss World' ve 'Miss Supranational' yarışmalarında ülkemizi temsil edecek adayları belirlerken büyük bir titizlikle çalıştı. Nicole Bubble Tea & Bakery sponsorluğunda yapılan geceye, Miss Turkey spor giyim sponsoru VDR ve modacı Cihan Nacar’ın tasarladığı özel kostümlerle podyuma çıkan güzeller büyük alkış aldı.

İdil Bilgen ve Cemre Üker’in Büyük Başarıları

Jüri değerlendirmelerinde 'ilk 10'a giren adaylar arasından belirlenen 'ilk 5' içinde İdil Bilgen, 2 numaralı aday olarak Türkiye’nin en güzel kızı oldu ve Miss World'de ülkemizi temsil edecek. Tacını son Türkiye Güzeli Nursena Say’ın takdim ettiği İdil Bilgen, 24 yaşında, 1.80 boyunda ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Miss Supranational’da ülkemizi temsil edecek olan ikinci güzelliği Cemre Üker kazandı. Cemre Üker, 26 yaşında, 1.79 boyunda ve Paris School Of Business’ta Uluslararası Pazarlama ve İş Geliştirme Yüksek Lisans öğrencisi.

Bu Yılın İlkleri: Mayolu Geçiş ve 'Miss Universe' Seçimleri

Miss Turkey 2024, birçok yenilik ve ilk ile dikkat çekti. Yarışmada, mayolu geçiş kaldırıldı ve sadece spor ve abiye kıyafetlerle geçiş yapıldı. Bu değişiklik, Miss World’ün formatından kaynaklanıyor. Ayrıca, bu yıl 'Miss Universe' için Türkiye’den bir temsilci seçilmedi; bu karar, yarışmanın yeni formatından dolayı alındı. Miss Turkey Başkanlığı, gelecek yıl üç güzeli temsil eden yarışmalara yeniden katılmayı planlıyor.