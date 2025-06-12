AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 2024 Yılı Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, sektörde 25'i ulusal, 37'si bölgesel olmak üzere toplam 62 hizmet sağlayıcı faaliyet gösteriyor.

Posta sektöründe trafik ve hacim, "haberleşme gönderileri" ve "posta kolisi/kargosu" olmak üzere iki başlık altında ele alınıyor.

Posta kolisi veya kargosu şeklinde nitelendirilen diğer posta gönderilerinde sayının yıllar itibarıyla artış eğiliminde olması dikkati çekiyor. Geçen yıl posta kolisi veya kargosu kategorisindeki gönderilerin sayısı yaklaşık 1,4 milyarı buldu. Bu rakam 2020'de 810,6 milyon, 2021'de 920,4 milyon, 2022'de 1,1 milyar, 2023'te 1,3 milyar olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu artışın, e-ticaretteki büyümenin Türkiye'nin posta pazarına pozitif katkı sağlamasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Geçen yıl söz konusu gönderilerin yüzde 78'inin 2 kilogramın altında olduğu hesaplandı.

Gönderici odaklılıktan alıcı odaklılığa doğru evrilen posta sektörü, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kullanıcı beklentileri çerçevesinde şekilleniyor.

Haberleşme gönderileri

Ülkede posta sektöründe geçen yıl gerçekleşen haberleşme gönderilerinin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 28,22 gerileyerek 269,37 milyon oldu. Söz konusu rakam 2020'de 313,7 milyon, 2021'de 647,3 milyon, 2022'de 576,7 milyon, 2023'te 375,3 milyon olarak kaydedilmişti.

Bu kapsamdaki gönderilerin yüzde 81'inin 0-20 gram aralığında olduğu belirlendi.

Sektör gelirlerinde artış sürüyor

Sektörde faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıların gelirleri ise 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 88,96 artarak 66,7 milyar liradan 126,04 milyar liraya yükseldi.

Geçen yıl haberleşme gönderilerinden 18,35 milyar lira, kargo gönderilerinden yaklaşık 106,9 milyar lira gelir elde edildi.

Kullanıcı şikayetleri azaldı

Posta trafiğinin artmasıyla bu talebe cevap verebilmek adına hizmet sağlayıcılarının yatırıma ayırdıkları bütçede de artış oldu.

Bu kapsamda 2023'te posta hizmet sağlayıcıları tarafından sektöre yapılan toplam yatırım tutarı 8 milyar 630 milyon lira civarındayken, bu rakam 2024'te 12 milyar 729 milyon lira olarak gerçekleşti.

Öte yandan, 2023'te 116 bin 277 kişi olan posta sektöründe çalışan sayısı geçen yıl 122 bin 293'e yükseldi.

Posta sektöründeki kullanıcı şikayetleri ise son yıllarda azalış kaydetti. 2023'te bu alanda 12 bin 870 şikayet gelirken, söz konusu sayı geçen yıl 6 bin 510 olarak kayıtlara geçti.