Türkiye Kart, Toplu Taşımada Yenilik Getiriyor

Bu sistemin, 2024 yılı sonuna kadar 18 ilde hizmet vermesi planlanıyor ve bakan, "Hedefimiz, tek bir kartın kullanılmasını sağlamak," şeklinde ifadelerde bulundu.Bakan Uraloğlu, Türkiye Kart'ın sadece toplu taşıma araçlarında değil, aynı zamanda otoparklar ve milli parklarda da geçerli olacağını belirtti. PTT’nin mevcut uygulaması üzerinden geliştirilen bu sistem, vatandaşların ulaşım deneyimini daha da kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Kredi Kartı Olarak Kullanım İmkanı

Yeni sistemin bir diğer avantajı ise Türkiye Kart’ın istenildiği takdirde kredi kartı olarak da kullanılabilmesidir. Bu özellik, kullanıcıların finansal işlemlerini bir araya getirerek günlük yaşamlarını daha pratik hale getirmeyi hedefliyor.