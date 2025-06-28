Valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının kararı gereği, Meteorolojiden alınan hava tahminleri çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği bazı kentlerde, bir dizi tedbir alındı.
Yangına müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve görev dağılımı, hava ve kara araçlarının etkin kullanımı, yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinin ve insanların tahliyesi ile güvenliği, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkla işbirliği içinde çalışılması gibi esasların belirlendiği komisyon toplantılarında, ormanlara girişlerin yasaklanması da görüşüldü.
Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Karadeniz'de 11, Marmara'da 10, Ege'de 8, Akdeniz'de 8, Güneydoğu'da 3, Doğu Anadolu'da 2, İç Anadolu'da 5 olmak üzere 47 ilde 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılmaması karara bağlandı.
Tabiat parkları, mesire ve günübirlik kullanım alanlarında mangal, kamp ateşi, semaver ve ateş yakılması esaslarının da değerlendirildiği komisyonlarca sönmeden atılan sigara izmaritleri ile kamp ateşi ve pikniklerde kullanılan mangallar gibi dikkatsizliklerden kaynaklanan yangınların önlenmesi hedefleniyor.
Ormanlara giriş yapılamayacak iller
Türkiye genelinde 1 Mayıs itibarıyla ormanlara girişin yasaklandığı iller ve tarihler şöyle:
Karadeniz Bölgesi
Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim
Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım
Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim
Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim
Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim
Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim
Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim
Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül
Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül
Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül
Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim
Marmara Bölgesi
Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim
Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım
Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül
Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım
Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül
Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim
Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim
Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim
İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim
Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim
Ege Bölgesi
Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim
Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim
Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim
İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim
Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim
Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim
Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim
Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim
Akdeniz Bölgesi
Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim
Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül
Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım
Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım
Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim
Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim
Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim
Adana: 23 Haziran - 31 Ekim
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım
Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim
Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül
Doğu Anadolu Bölgesi
Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim
Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül
İç Anadolu Bölgesi
Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim
Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim
Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim
Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül
Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül