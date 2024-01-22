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Türkiye, ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptı.

"ÜLKEMİ TEMSİL ETMENİN GURURUNU YAŞIYORUM"

"Bu görevde ülkemi temsil etmenin gururunu yaşıyorum." diyen Gezeravcı, "Ortama çok hızlı bir şekilde uyum sağladım. Herhangi bir aksaklık olmadan çalışmaları sürdürüyorum. Burada deneyler yapıp sonuçları ülkemize getireceğim." ifadelerini kullandı.

"BU GÖREV İÇİN EN İYİ ADAY SENDİN"

Erdoğan, "Bu görev için en iyi aday sendin. Eminim zorlu bir yolculuk tecrübesi yaşadın." ifadelerini kullandı.

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"BURADA KUŞ GİBİ UÇABİLİYORUZ"

Erdoğan, Gezeravcı'ya "Hangi aşamasındasın?" diye sordu.

Gezeravcı, "Yerçekimsiz ortamda bulunmak hakikaten çok farklı bir deneyim. Buradaki ortamın dünyadan en önemli farkı yerçekiminin yokluğu. Havada bir kuş misali özgürce hareket edip tabiri caizse kanatsız uçabiliyoruz" diye yanıt verdi.

"YÜZ ÇEHREM DAHA ŞİŞKİN GÖRÜNÜYOR"

Alper Gezeravcı "Herhangi bir anormalliğe karşı her zaman hazırlıklıydık, fırlatma süreci sorunsuz şekilde ilerleyip planladığımız şekilde buraya ulaştık" açıklamalarını yaptı.

Gezeravcı uzaydaki sağlık durumuyla ilgili "Yüz çehrem dünyada olduğundan daha şişkin görünüyor. Bazı görme ve bağışıklık sistemi sorunları da yaşanıyor, çok şükür bunlara ilişkin hiçbir emare yok bende" diye konuştu.

İLERLEYEN GÜNLERDE UZAYDA BİR İLK GERÇEKLEŞECEK

Gezeravcı'nın aktardığına göre ayrıca; ilerleyen günlerde, ilk defa uzayda uygulanacak bir kart üretim teknolojisi deneyi gerçekleştirilecek.

Yapılacak bir başka deneye ilişkin de Gezeravcı "Yerçekimsiz ortamdan etkilenen henüz işlevi keşfedilememiş genler ve bunların bağışıklık sistemiyle ilişkileri araştırılacak" detaylarını paylaştı