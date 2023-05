Wanhaber - Özel

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup’ta tüm gözler play – off maçlarına çevrildi. 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup’ta maçlar bugün (25 Mayıs 2023) oynanacak. Play-off’lardaki ilk maç ise 1461 Trabzon FK – Bitexen Van Spor FK arasında, Orta Hisar Yavuz Selim Stadı’nda oynanacak ve müsabaka saat 15.30’da başlayacak.

Kırmızı Grup’taki bir diğer maç ise İskenderunspor A.Ş. – Ankara Demirspor arasında Pendik Stadı’nda oynanacak ve bu maç için başlama düdüğü saat 17.00’de çalacak.

Beyaz Grupta Esenler Erokspor – Ankaraspor, Esenler Erokspor Stadı’nda saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Amed Sportif Faaliyetler ile Anagold 24Erzincanspor ise Diyarbakır Stadyumu’nda yine saat 20.00’de bir üst tur için mücadele edecekler.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan maçlarda kazanan taraflar bir üst tura yükselecek.

Play-off maçlarında nasıl bir statünün uygulandığı birçok taraftarca merak ediliyor.

İşte o merakları giderecek olan statünün ayrıntıları;

A - GRUP İÇİ EŞLEŞMELER

a) Grup içi play off müsabakaları 3 tur şeklinde oynanır. Her iki grupta, 2. sırayı alan takımlar doğrudan 3. tura yükselir.

b) 1. turda kendi gruplarında 3. sırayı alan takımlar ile 6. sırayı alan takımlar, 4. sırayı alan takımlar ile 5. sırayı alan takımlar eşleşir. Eşleşmeler tek maç eleme usulüne göre, 3. ve 4. sıraları alan takımların sahasında oynanır.

c) 2. tur müsabakaları her iki grupta 1. turdan gelen takımlar arasında, çift maç eleme usulüne göre ve ilk maç ligi daha alt sırada bitiren takımların sahasında olacak şekilde oynanır. 2. Tur müsabakaları sonunda tur atlayan takımlar, 3. Tura yükselir.

d) 3. tur müsabakaları, ligi 2. sırada bitiren takımlar ile 2. turdan gelen takımlar arasında ve ilk maç 2. turdan gelen takımların sahasında olacak şekilde çift maç eleme usulüne göre oynanır. Play Off müsabakalarında iki maç sonunda, galibiyet veya beraberlik sayılarının eşit olması halinde, toplamda daha fazla gol atan takım tur atlar. Atılan gollerin eşit olması halinde ise, ikinci müsabaka sonunda on beşer dakikalık iki uzatma devresi oynanır. Uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması durumunda, kazanan takım penaltı vuruşları sonucunda belirlenir. 3. tur müsabakalarını kazanan takımlar tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan Final müsabakasını oynamaya hak kazanır.



B - FİNAL MÜSABAKASI



Final Müsabakası TFF tarafından tespit edilecek tarafsız sahada tek maç eleme usulüyle oynanır. Final müsabakasının normal süresi berabere sonuçlanırsa müsabaka on beşer dakikalık iki devre halinde uzatılır. Uzatma devrelerinde eşitlik bozulmazsa, kazanan takım penaltı noktasından yapılacak vuruşlar sonucunda belirlenir. Kazanan takım TFF 1. Lig'e yükselen 3. takım olur.

1. TUR MAÇLARI BUGÜN OYNANACAK

TFF 2. Lig’de play-off 1. tur maçları bugün (25 Mayıs 2023) oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan maçların programı şu şekilde;

Beyaz Grup

Esenler Erokspor – Ankaraspor (Esenler Erokspor Stadı – Saat: 20.00)

Amed Sportif Faaliyetler – Anagold 24Erzincanspor (Diyarbakır Stadyumu – Saat: 20.00)

Kırmızı Grup

1461 Trabzon FK – Bitexen Van Spor FK (Orta Hisar Yavuz Selim Stadı – Saat: 15.30)

İskenderunspor A.Ş. – Ankara Demirspor (Pendik Stadı – Saat: 17.00)

Haber: Umut Tarhan