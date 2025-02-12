Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme tarafından verilen kararın ardından, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Van’a geldi.

Van Büyükşehir Belediyesi önünde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın da katıldığı protestoya; Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Doğan Hatun ve Serra Bucak, Van Milletvekilleri, Van ilçe Belediye Başkanları ve meclis üyeleri, Bölge Milletvekilleri, Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Cumhuriyet Halk Partisi Van İl Başkanı Şerafettin Bedirhanoğlu ve ilçe yönetimi, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

ZEYDAN: HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Mahkeme tarafından verilen 3 yıl 9 aylık hapis cezasına tepki gösteren Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, "Van halkı bu soğuk havaya rağmen iradesini savunmaya devam ediyor. Bu halkın iradesini koruyacağız. Bu kadar asil bir mücadelenin parçası olan bizler, demokrasi, barış ve adalet mücadelesi verenler olarak onurumuzu savunacağız” dedi.

Zeydan; “Bizim irademiz; onurumuzdur, haysiyetimizdir, bizler ilk gün söz verdik. Halkımızın iradesini koruyacağız, çünkü haklı olan biziz, demokrasiyi savunan biziz, halkın iradesini savunan biziz. Bizler sonuna kadar halkımızın emrinde, demokrasiyi savunarak hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TÜLAY HATİMOĞULLARI: HİZMET ÜRETMEK İSTİYORUZ

Van’a gelen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Türkiye’de hiçbir parti belediyelerin tamamını alamamıştır ama Van 14-0 yapmayı başarmıştır. Mazbata döneminde değerli Van halkı güçlü bir şekilde iradelerine sahip çıktı. Ben birkaç hafta önce buraya AKOM’un açılışına gelmiştim. Çok duygulanmıştım çünkü doğal afetle yüz yüze kalmış bir ülkede, bütün bölgeye hitap edebilecek, doğal afetlerle mücadele koordinasyonunu Van Büyükşehir Belediyesi sağlamıştır. O gün de açılışta söylediğim gibi belediyelerimizden elinizi çekin, biz hizmet üretmek istiyoruz.” diye konuştu.

“BARIŞ VE DİYALOG SÜRECİNİN DEVAM ETMESİNDEN YANAYIZ”

Hatimoğlulları, açıklamanın devamında barış ve sağduyu çağrısında bulanarak şunları dile getirdi:

“Sayın Devlet Bahçeli, Türk-Kürt kardeşliğine dair mesajlar vermeye başladı, İmralı’yla görüşmeler sağlanıyor ve bu durumun demokratik ve barışçıl bir şekilde çözülmesi için bir diyalog içinde sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Bugün Türk ve Kürt kardeşliği üzerinden başlatılan bir diyalog süreci; kayyum ve belediye eş başkanlarımıza verilen cezalar ile dinamitlenmektedir. Biz DEM Parti olarak, Türkiye halkları olarak barış ve diyalog sürecinin devam etmesinden yanayız. Bizler DEM Parti olarak, aydın demokratlar olarak onurlu bir barış ve diyalogdan yanayız...”