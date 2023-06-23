TÜİK'in ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri verilerine göre 2022 yılında 504 bin 839 olurken, 2021 yılında kaba ölüm hızında binde 3,7 ile 79. sırada yer alan Van, 2022 yılında ise binde 2,9 ile aynı sırada yer aldı. Bu kapsamda TRB2 bölgesinde yer alan illerde Muş'ta ölüm sayısı 2022 yılında bin 446, Bitlis'te ölüm sayısı bin olurken, Hakkari'de ölüm sayısı 2022 yılında 694 oldu.

ÖLÜM SAYISI 2022 YILINDA 504 BİN 839 OLDU

Ölüm sayısı 2021 yılında 566 bin 485 iken 2022 yılında %10,9 azalarak 504 bin 839 oldu. Ölen kişilerin 2022 yılında %54,6'sını erkekler, %45,4'ünü kadınlar oluşturdu. Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2021 yılında binde 6,7 iken 2022 yılında binde 5,9 oldu. Diğer bir ifade ile 2021 yılında bin kişi başına 6,7 ölüm düşerken 2022 yılında bin kişi başına 5,9 ölüm düştü.

VAN 79. SIRADA…

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2022 yılında binde 11,7 ile Sinop oldu. Bu ili binde 11,2 ile Kastamonu, binde 10,3 ile Edirne, binde 10,2 ile Kırklareli izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,4 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2,5 ile Hakkari, binde 2,9 ile Van ve binde 3,0 ile Batman izledi. Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2022 yılında %35,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %15,2 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %13,5 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI KAYNAKLI ÖLÜMLERİN %42,3'ÜNÜ İSKEMİK KALP HASTALIĞI OLUŞTURDU

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin %42,3'ünün iskemik kalp hastalıklarından, %23,5'inin diğer kalp hastalıklarından, %19,2'sinin serebro-vasküler hastalıklardan öldüğü görüldü.

VAN, DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARINA BAĞLI ÖLÜM ORANINDA DÜŞÜK İLLER ARASINDA…

Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2022 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il %47,0 ile Çanakkale oldu. Bu ili %46,4 ile Kırşehir, %44,0 ile Balıkesir, %43,8 ile Afyonkarahisar izledi.

Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %25,5 ile Kilis oldu. Bu ili %27,5 ile Ağrı, %28,8 ile İstanbul, %29,8 ile Van izledi. İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin %29,4'ünün gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen, %7,9'unun kolonun kötü huylu tümöründen, %7,8'inin midenin kötü huylu tümöründen öldüğü görüldü.

AĞRLILARIN TÜMÖRLER BAŞI DERTTE

İyi ve kötü huylu tümörlerden ölenler illere göre incelendiğinde, 2022 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu il %21,8 ile Ağrı oldu. Bu ili %18,8 ile Kars, %18,6 ile Iğdır ve Erzurum, %18,5 ile Bayburt ve Ankara izledi. İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %8,5 ile Siirt oldu. Bu ili %10,0 ile Kilis ve Gaziantep, %10,1 ile Şanlıurfa, %10,6 ile Hatay izledi.

BEBEK ÖLÜM HIZI BİNDE 9,2 OLDU

Bebek ölüm sayısı, 2021 yılında 10 bin 89 iken 2022 yılında 9 bin 522 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2021 yılında binde 9,3 iken 2022 yılında binde 9,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2022 yılında bin canlı doğum başına 9,2 bebek ölümü gerçekleşti. Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2021 yılında 11,3 iken 2022 yılında binde 11,2 oldu.

Van bölge gazetesi