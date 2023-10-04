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WanHaber - Mehmet Salih Giyci

TÜGVA Van İl Başkanı Mehmet İsa Deniz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Van genelinde yapılacak faaliyetlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a bilgi veren Deniz, ildeki gençleri bir araya getirmek için bir buluşma planladıklarını söyledi.

"CEVDET YILMAZ'IN İLGİSİ BİZİ MEMNUN ETTİ"

Yaptığı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan TÜGVA Van İl Başkanı Mehmet İsa Deniz, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ı cumhurbaşkanlığı külliyesindeki makamında ziyaret ettik. İlimiz genelinde yapılacak ve yapılması gereken faaliyetlerle alakalı fikirlerimizi arz ettik. Bölgemizin bir insanı olarak Van gençliğine de ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Önümüzdeki günlerde yapacağı Van ziyaretinde ilimizin gençleri ile bir buluşma yapmayı planladık. Zat-ı alilerine gençlik buluşmamızı kabulleri ve ev sahipliği için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Gençlik buluşması için çalışmalara devam ettiklerini ileten Deniz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ilgilerinden memnun olduğunu dile getirdi.