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Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Tugay Karacan, Bayraklı Sevgi Yolu’nda sabah saatlerinde rutin temizliğini yaparken 200 liralık banknotlardan oluşan bir deste para buldu.

İlk olarak çevredeki vatandaşlara düşüreni görüp görmediklerini soran Karacan’a bir esnaf paranın sahibini tanıdığını ve az önce bankadan para çektiğini söyledi. İşaret edilen yöne doğru koşan Karacan, sonunda Ali Rıza Yarar’ı buldu ve parasını düşürüp düşürmediğini sordu. Parayı düşürdüğünü o an fark eden Yarar, bankadan çektiği emekli maaşının makbuzunu gösterdi. Bayraklı Belediyesi personeli Karacan da parasını Yarar’a teslim etti.

Belediye personelinin bu örnek davranışı hem esnafın hem de olaya şahit olan vatandaşların takdirini kazandı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da makamında ağırladığı Karacan’a altın hediye ederek, örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

Başkan Sandal: "Gurur duyuyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Yaşanan olayı haber aldığımda hem çok mutlu oldum hem de duygulandım. Paranın miktarı önemli olmamakla birlikte, sergilenen tavır hepimizin özlediği, görmek istediği örnek bir davranış. Bu nedenle mesai arkadaşımı kutluyorum. Bayraklı Belediyesinde çalıştığı için ayrıca gurur duyuyorum. Umarım bu davranışın Türkiye’ye örnek olur. Seninle gurur duyuyoruz” dedi. İHA