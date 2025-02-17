TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bilim ve teknoloji ekosistemine katkı sağlamak amacıyla kuruma 737 kişilik personel alımı gerçekleştirecek. TÜBİTAK Başkanlığı ve çeşitli enstitüler bünyesinde istihdam edilecek yeni kadrolar, Türkiye'nin araştırma-geliştirme kapasitesini güçlendirmek ve uluslararası bilimsel başarılara katkıda bulunmak amacıyla oluşturulacak.

İlgili enstitü ve merkezlerde; araştırmacı, teknik ve destek personeli, uzman/uzman yardımcısı, Ar-Ge proje teknisyeni, Ar-Ge destek teknisyeni pozisyonları başta olmak üzere farklı alanlarda personel istihdam edilecek. 17 Şubat'ta başlayan başvurular, 10 Mart'a kadar devam edecek. Başvurular yalnızca TÜBİTAK Kariyer Web Sitesi 'https://kariyer.tubitak.gov.tr' üzerinden yapılacak.