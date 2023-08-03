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Seçimlerin ardından Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı'na atanmıştı.

Güler'in ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni komuta kademesinin nasıl şekilleneceği merak ediliyordu.

Bu kapsamda Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak oldu

YAŞ toplantısında TSK'nın komuta kademesine getirilecek yeni isimler belirlendi.

Bu isimlerin belirlenmesinin ardından TSK'nın yeni komuta kademesi yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

Buna göre Genelkurmay Başkanlığı'na Metin Gürak atandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Selçuk Bayraktaroğlu atandı

Gürak, 2'nci Ordu Komutanı olarak görev yapıyordu.

Gürak'ın ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun atandığı bilgisi paylaşıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Ziya Cemal Kadıoğlu dönemi

Bayraktaroğlu'ndan önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürüten Musa Avsever'in yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiği açıklandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine ise Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun getirildiği aktarıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı değişmedi

Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun ise, görevine devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

YAŞ toplantısına ilişkin açıklama

Öte yandan İletişim Başkanlığı’ndan YAŞ toplantısına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1. 2023 yılı Yüksek Askeri Şûra olağan toplantısında; a) Bir üst rütbeye yükseltilecekler, b) Görev süresi uzatılacaklar, c) Kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın onayı ile karara bağlanmıştır.

"32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir"

2. 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere; a) 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. b) 24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır. c) 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2023 tarihinden, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir. ç) Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa AVSEVER yaş haddi,

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla GÜLAN kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden, Genelkurmay Başkanlığına 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin GÜRAK, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay II nci Başkanı Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU atanmışlardır. d) Halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286 olacaktır.

İsimler tek tek paylaşıldı

3. 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere; a) K.K.K.lığından Korgeneraller İrfan ÖZSERT ve Kemal YENİ Orgeneralliğe; Hv.K.K.lığından Korgeneral İsmail GÜNEYKAYA Orgeneralliğe; K.K.K.lığından Tümgeneraller Zorlu TOPALOĞLU, Sezai ÖZTÜRK ve Mustafa OĞUZ Korgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tümamiral İbrahim Özdem KOÇER Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneraller Erdoğan GÜR ve İsmail ÜNER Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

b) K.K.K.lığından Tuğgeneraller Burhan AKTAŞ, Mehmet ÖZEREN, Özkan ULUTAŞ, Mehmet Yasin KALIN, Faruk METİN, Mehmet Cafer AKSOYTÜRK, Ertan İNALTEKİN, Subutay ADAŞ, Murat ATAÇ, Hurşit AĞIRCAN, Mücahit ZORLUTUNA, Ahmet İBİŞ, Hakan TUNÇ ve Osman ALP Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Mehmet Baybars KÜÇÜKATAY, Alper YENİEL, İsmail GÜLDOĞAN, Refik Levent TEZCAN, Ramazan ÖZOĞUL ve Hüseyin TIĞLI Tümamiralliğe; Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Kemal TURAN, Hayrettin KOCA ve Ertunç ERTUFANLI Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."AA