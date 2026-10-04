ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda karar aşamasında olduğunu belirterek, "Tek soru şu: Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletinde gerçekleştireceği miting için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'la savaş konusunda ABD'nin ne durumda olduğu sorusuna Trump, “İran'ı resmen yerle bir ettik. Şimdi İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tek soru şu: Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?” yanıtını verdi.

Trump, ABD'deki yaz-kış saati uygulamasının sona ermesi gerektiğini söyleyerek, bu konuda düzenleme yapan yasa tasarısının Senato tarafından kabul edilmesi çağrısında bulundu. Uygulamanın ülke ekonomisine büyük yük getirdiğini ve insanların yaşam düzenlerini bozduğunu öne süren Trump, “Yılda iki kez saatleri ileri ve geri alma gibi saçma bir uygulamadan kurtulmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.