Bilgisayardan izlediğinde sorun yaşamayan kullanıcı, frekans ayarlarken FEC değerini 3/4 olarak ayarlaması gerektiğini ancak bu seçeneği bulamadığını ifade etti.

Yaşanan Sorun ve Çözüm Önerileri:

Sorun: Kullanıcı, televizyonunda TRT 1 kanalını izlemek istediğinde doğru frekans bilgilerini girse de yayını izleyemediğini, bilgisayardan izlediğinde ise sorun yaşamadığını belirtti. Frekans ayarlama sırasında FEC değerini 3/4 olarak ayarlaması gerektiğini, ancak bu seçeneği bulamadığını dile getirdi.

Çözüm Önerileri:

Doğru Frekans Bilgisi Kullanımı: Kullanıcının TRT 1 kanalını 11754 V 30000 frekansında araması önerildi. Çünkü 11054 V 30000 frekansında TRT 1 kanalı bulunmayabilir. FEC Değerinin Ayarlanması: FEC (Forward Error Correction) değerinin, frekans ayarlama kısmında değil, transponder veya LNB ayarları kısmında ayarlanması gerektiği belirtildi. Kullanıcının bu bölümlere girerek FEC değerini 3/4 olarak ayarlaması önerildi. Kanal Arama İşlemi: Kullanıcının televizyonunda yeni bir kanal arama işlemi yapması gerektiği vurgulandı. Bu işlem, mevcut frekans ve ayarların yeniden taranmasını sağlayarak doğru yayını bulmaya yardımcı olabilir.

Sonuç: Kullanıcının, TRT 1 kanalını 11754 V 30000 frekansında araması ve transponder/LNB ayarlarında FEC değerini 3/4 olarak ayarlaması durumunda, sorunun çözülebileceği öngörülüyor. Bu adımların izlenmesiyle TRT 1 kanalını izleme sorunlarının giderilebileceği düşünülüyor.