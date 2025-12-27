Trendyol 1. Lig’de ilk devrenin son haftasında da önemli karşılaşmalar oynanacak. Dün oynanan haftanın ilk maçında Manisa Futbol Kulübü deplasmanda Sakaryaspor A.Ş.’yi 2 – 0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Ligde bugün de 4 maç oynanacak. Günün ilk maçlarında saat 13.30’da Özbelsan Sivasspor sahasında Bandırma Spor’la, Sms Grup Sarıyerspor ise yine evinde Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Saat 16.00’da ise İmaj Altyapı Van Spor FK sahasında Atakaş Hatayspor’u ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda aldığı galibiyetle 5 haftalık galibiyet hasretini sonlandıran kırmızı – siyahlılar bugün ki maçtan da galibiyetle ayrılarak devre arasına moralli girmek istiyor.

Günün son maçında ise saat 19.00’da Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - Esenler Erokspor maçı oynanacak.

Trendyol 1. Lig’de yarın da 4 maç ve pazartesi günü ise tek maç oynanacak ve ilk devre tamamlanmış olacak.