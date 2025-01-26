Yayımlanan 4. Yargı Strateji Belgesi ile birlikte birtakım düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda trafik güvenliğine yönelik alınan sert önlemler göze çarptı.

Artık trafik kurallarını ihlal eden ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler için cezalar son derece caydırıcı bir şekilde tekrardan düzenlenecek.

TRAFİKTE YENİ DÖNEM

Bu kapsamda saldırgan sürücülerin trafikte oluşturduğu riski önlemek adına radikal adımlar atılıyor. Trafikte kavga ya da saldırı amacıyla aracından inen sürücülerin ehliyetlerine artık el konulacak.

Ek olarak ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zorunlu haller dışında olay yerini terk edenler için yeni bir suç tanımı getirilecek.