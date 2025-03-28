Ramazan Bayramı tatili için yurt genelinde araç yoğunluğu başladı.

Her bayram öncesi kazaların önüne geçilmesi adına tedbirler sık sık tekrarlanıyor.

Bu bayrama da kimileri gözyaşlarıyla girdi.

HATALI SOLLAMA 6 CAN ALDI

Ankara'nın Haymana ilçesinde hatalı sollama sonucu bir trafik kazası gerçekleşti ve iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

KAZA, KONYA YOLU ÜZERİ ÇALIŞ MEVKİİNDE

Kaza, Ankara'nın Haymana ilçesinde bulunan Konya yolu üzeri Çalış mevkiinde meydana geldi.

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Hatalı sollama sonucu, 31 GE 368 plakalı Fiat Egea marka araç ile 06 EPP 091 plakalı Fiat Linea marka araç kafa kafaya çarpıştı.

İKİ ARAÇTA 9 KİŞİ VARDI

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edildi. Yapılan ilk tespitlerin ardından iki araçta 9 kişinin olduğu ve ölü sayısının 6'ya çıktığı öğrenildi.

3 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Ölen 6 kişiden 2'sinin çocuk olduğu belirlendi.