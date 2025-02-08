Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan ilk açıklamada "Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç'ın kulübümüze kesin transferi konusunda, Gaziantep FK ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Gaziantep FK'ya sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 15 milyon lira 2 taksit halinde ödenecektir." ifadesine yer verildi.

Bordo-mavili kulübün diğer açıklamasında da oyuncunun alacağı ücretin detayları paylaşılarak şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2,5+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-25 futbol sezonu ikinci yarısı için 12,5 milyon lira garanti ücret, 2025-26 futbol sezonunda 25 milyon lira garanti ücret, 2026-27 futbol sezonunda 31 milyon lira garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2027-28 futbol sezonunda 38 milyon lira garanti ücret ödenecektir."

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kulüp genel sekreteri Sami Karaman'ın katılımıyla Mustafa Eskihellaç için imza töreni düzenlendi.

Karaman, imza töreninde yaptığı konuşmada Trabzonspor formasını giymenin her oyuncu için büyük bir onur olduğunu belirterek "Bugün ise bu onuru, Trabzonlu bir futbolcuyu yuvasına döndürerek taçlandırıyoruz. Mustafa'nın sahadaki hırsı, çalışkanlığı, mücadeleci ruhu ve karakteriyle camiamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu renklere olan aidiyetini biliyoruz. Kendisine başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Mustafa Eskihellaç ise kulübün parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek "Bugün benim için tarifsiz bir gün. Çocukluk yıllarımdan beri hayalini kurduğum, uğruna tribünlerde sevindiğim kulübümün formasını giymek büyük gurur. Sahada her şeyimi vererek bu büyük camiaya layık olmak için elimden geleni yapacağım. Bana güvenenlere teşekkür ediyorum. Taraftarımızın desteğiyle büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Mustafa Eskihellaç'ın, 19 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Yolculuk videosu

Bordo-mavili kulüp, Mustafa Eskihellaç'ın Gaziantep'ten Trabzon'a aracıyla yaptığı zorlu yolculuğun videosunu yayımladı.

Gaziantep'ten Trabzon'a kara yoluyla gelirken kar nedeniyle yolda bir süre mahsur kalan Eskihellaç'ın videosunda yolculuk esprili biçimde anlatılıyor.

Her türlü zorlu şartlara rağmen Eskihellaç'ın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne varışı bir çekicinin arkasında tamamlanıyor.