Amerika’nın başkenti Washington’da düzenlenen IWA 2024 Uluslararası İnovasyon Haftası, birçok uluslararası katılımcıyı ağırladı. 22 ülkenin katıldığı organizasyonda toplam 682 ödül dağıtıldı. Türkiye’yi temsil eden Vanlı Yazar Albert Yetkin, ‘Toni Derste’ adlı eseriyle büyük bir başarıya imza atarak altın madalya kazandı. 31 Temmuz - 8 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşen etkinlikte çocuk ve genç edebiyatına yaptığı katkılarla ödül alan Yetkin, ayrıca İnovasyon Ustası sertifikasına layık görüldü. OFEED’m organizatörlüğünde düzenlenen etkinlikte jüri üyeleri tarafından Yetkin’in eseri eğitici içeriğiyle övgüye değer bulunarak 100 puan verildi.

Törende Türkiye’ye altın madalya kazandırdığı için mutlu ve gururlu olduğunu belirten Yetkin, Türkiye’nin gençlerine yönelik çalışmalarını sürdüreceğini ve çocukların eğitimine katkı sağlayacağını belirtti. Yetkin, "Ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum. Çocuk ve genç edebiyatını ülkemin destekleriyle dünyaya tanıtmak için çaba sarf etmeye devam ediyorum. Kitabımın çocuklar için eğitime ek kaynak olacağını düşünüyorum. Umarım bundan sonra da ilim ve ülkem adına birçok ödül ve projeye imza atarım. Bu duygu ve düşüncelerle bana destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.