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Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOPDES) hakkında açıklama yaptı. Hibe desteklerinin artırıldığını duyuran Bakan Bolat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOPDES) kapsamında ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifleri desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda; 2023 yılının ikinci yarısında hibe tutarlarında yapılan güncelleme ile alım desteklerinin üst sınırları %100, istihdam desteklerinin üst sınırları yaklaşık %33 oranında arttırılmış; mal alım desteğinin üst sınırı 400.000-TL’ye, hizmet alım desteğinin üst sınırı 60.000-TL’ye, istihdam desteğinin üst sınırı yaklaşık 274.000-TL’ye yükseltilmiştir.



Destek Programına ilişkin başvurular 14 Ağustos 2023 tarihlerine kadar Ticaret İl Müdürlüklerimize yapılabilmektedir." Haber7