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Ekonominin seyri ve atılacak adımların masaya yatırılacağı Ekonomi Koordinasyon Kurulu bir araya geldi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda önemli konular masada.

Orta Vadeli Program hazırlık süreci ele alınıyor

Yine toplantıda eylül ayında kamuoyu ile paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlık süreci ele alınıyor.

Ayrıca son dönemdeki para politikası kararları hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Çok sayıda önemli konu masada

İhracat, yatırım, destek önerileri, KKM’deki gelişmeler, otomotiv, gıda ve perakende sektörlerinde yaşanan stokçuluk ve haksız fiyat uygulamalarına karşı yürütülen çalışmalar da önemli konular arasında.

Son olarak mesleki eğitim merkezlerine sağlanan devlet katkısının etkinliği başlıkları da görüşülüyor.

Çok sayıda bakan hazır bulundu

Öte yandan toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Yılmaz, Kabine'yi bilgilendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Program ile ilgili önceki gün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni bilgilendirmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.

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