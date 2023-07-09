Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan İstanbul’a gelmek için uçağa binen İngiliz Blue grubunun solisti ayaklarını öndeki koltuğa dayadı. Önde oturan yolcu bu hareketten rahatsız olunca Lee Ryan’ın ayaklarını koltuktan çekmesini istedi. Ryan ayaklarını çekmeyince tartışma çıktı. Diğer yolcular ve grup üyeleri de katılınca büyüyen tartışma, uçaktan inene kadar devam etti. Uçağın merdivenlerinde itişmelerin yaşandığını gören kabin ekibi, uçağa polis çağırdı. Uçağa gelen polis tarafından yolcular karakola götürüldü. Karakolda ifadesi alınan yolcular daha sonra serbest bırakıldı.iha