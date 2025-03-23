Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Artı Değer Van Spor FK, sahasında ağırladığı Diyarbekir Spor AŞ’yi 1-0 yenerek hanesine 3 puanı yazdırdı.

Zorlu geçen karşılaşmanın ardından her iki takımın Teknik Direktörleri açıklamalarda bulundu.

“ÖNEMLİ OLAN GALİP GELEBİLMEKTİ”

Basın açıklamasında konuşan Artı Değer Van Spor FK Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, “Oyun olarak memnun musunuz? diye sorarsanız maalesef memnun değilim. Rakibin katı bir savunma yapması etkili oldu ve çok fazla pozisyon bulamadık. Bizim için önemli olan galip gelebilmekti. Duran topta güzel bir gol attık. Galibiyeti aldığımız için de mutluyuz. Eksikliklerimizi gidererek 4 gün sonra oynayacağımız Serik maçına en hazır bir şekilde gitmek istiyoruz.” dedi.

“YAPABİLDİĞİMİZİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Gülpınar, “Geldiğimiz günden beri oyuncu performanslarındaki dalgalanmalar, bazen rakibe göre oyunlar bazen de sakatlıkların olmasından dolayı oyunun seyri değişebiliyor. Her oyuncudan aynı performansı alamıyoruz. Deplasmanlarda oynadığımız oyunu sahamızda oynayamıyoruz. Diğer takımların sahaları iyi olduğu için daha güzel oluyor birde haklı olarak taraftar galibiyet istediği için sahamızda biraz daha bu durum baskın olabiliyor bu da maalesef sahaya yansıyor. Sürekli kazanmak gerektiği baskısı var. İçerde alacağımız bir beraberliğe bile tahammül yok. Geldiğimiz günden bu yana baktığımızda 10 maça çıktık. 6 galibiyet 3 beraberlik ve 1 de mağlubiyetimiz var. Yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü galibiyet de bizlere moral oldu” sözlerine yer verdi.

“POZİSYON VERMEDEN OYNADIK”

Diyarbekir Spor AŞ Teknik Direktörü Şenol Demir ise, “Oyun anlayışımızı sahaya yansıttık ama duran toptan kötü bir gol yedik. Pozisyon vermeden oynadık. İstediğimiz her şeyi yapabildik ama sonuca gidemedik. Biz yine de kalan maçlarda elimizden geleni yapacağız. Bu maç geride kaldı ertelenen maçımız var hafta içi ardından zor bir fikstürümüz var. Çocuklar böyle mücadele ettiği sürece sonucun böyle kalmayacağına inanıyorum. Vanspor’a da başarılar dilerim.” dedi.