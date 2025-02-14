Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 27,05 iken, bu anket döneminde yüzde 28,30'a yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,38 iken, bu anket döneminde yüzde 25,26 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,72 ve yüzde 17,26 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 44,79 oldu.

PARA POLİTİKASI FAİZİ BEKLENTİSİ AZALDI

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı üç ay sonrası beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 40,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,00 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,03 TL iken, bu anket döneminde 42,89 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,81 TL iken, bu anket döneminde 43,96 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ AZALDI

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3,0 olarak gerçekleşti.

GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,9 olarak kayıtlara geçti.