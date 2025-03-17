Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftada yoğun mesaisini sürdürecek...

Meclis'te bu hafta, emeklilere bayram ikramiyesinin 4 bin TL’ye yükseltilmesini öngören düzenleme görüşülürken, ulaşımda para cezaları ve doğum yardımları da ele alınacak..

İDARİ PARA CEZALARI ARTIYOR

Kanun teklifiyle, Karayolları Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezaları yükseltiliyor.

Yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullananlara, yetki belgesinin haricinde ilgili yerlerden izin almadan tehlikeli yük taşıyanlara, taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Bir taşımacının, diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde ise 25 bin liradan 250 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

Yolcu ve eşyaların güvenlik içinde taşınmasını ihlal eden taşımacılara, taşımacının aldığı güvenlik önlemlerini uygulamayan yolcu ve göndericilere 5 bin liradan 50 bin liraya kadar para cezası verilecek. Ayrıca çevrenin korunmasına aykırı davranan taşımacılara da aynı miktarda ceza uygulanacak.

Yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli yolculuk yapmasına yönelik tedbirleri almayan, yolcuları taahhüt ettiği yere götürmeyen taşımacılara, 17 bin liradan 170 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Araç ve şoförlerle ilgili gerekli kuralları uygulamayan taşımacılara da 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar para cezası verilecek.

Ücret ve zaman tarifesi düzenlemeyenlere, ücret ve zaman tarifelerine uymayanlara, kanuna aykırı ücret ve zaman tarifesi uygulayanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar para cezası verilecek.

Biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlar 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar para cezasına çarptırılacak.

Ücret ve zaman tarifelerini görülebilecek şekilde iş yeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara 3 bin 500 liradan 35 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Ceza puanı yüksek olan şoförleriyle ilgili eğitim ve iç denetim yönünden gerekli önlemleri almayan taşımacılar hakkında 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezasına hükmedilecek.

Kanunlara ve taşımacı ile yolcu arasındaki sözleşmelere aykırı olarak yolcuları veya eşyaları sınır kapılarına taşıyanlara, buralardan aktarma yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılar 5 bin liradan 50 bin liraya kadar para cezasına çarptırılacak.

Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar ceza verilecek.

Ayrıca mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförler hakkında 3 bin 500 liradan 35 liraya kadar, işletmecisi hakkında ise 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar idari cezasına hükmedilecek.

Sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlara ilişkin tatbik edilen cezalar ile geçiş ücretleri ödenmeden bu araçların ülkeyi terk etmesine izin verilmeyecek. Söz konusu alacaklar, tebligat şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilmek suretiyle gümrük kapılarında yetkili birimlerce de tahsil edilebilecek.

Karayolları Taşıma Kanunu'nda değişiklik öngören hüküm, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 4 BİN TL OLACAK

Kanun teklifiyle emekli bayram ikramiyesi tutarı 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilecek.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki değişiklikle Cumhurbaşkanı iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren 140.690 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yaşlılık aylığı bağlanacak.

DOĞUM YARDIMI DÜZENLEMESİ

Doğum yardımına ilişkin 633 sayılı KHK'de değişikliğe gidiliyor. Türk vatandaşlarına, 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla tek seferlik veya çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık olarak doğum yardımı yapılacak.

Doğum yardımı yapılacak çocuk sayısı, her bir çocuk için yapılacak yardım miktarı ile bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Doğum yardımı ödemeleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan yapılacak. Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek ve haczedilemeyecek.

KARTALKAYA KOMİSYONU: BAKANLIK YETKİLİLERİ DİNLENECEK

Kartalkaya’da Bir Otel’de Meydana Gelen Yangını Aratırma Komisyonu’nda Salı günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri dinlenecek. Komisyonda Çarşamba günü ise İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile Sakarya Üniversitesi Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilileri bilgi verecek.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu’nda salı günü Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü yetkilileri, Chicago Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ile Garanti Bankası’ndan İlker Kuruöz sunum yapacak.

Dışişleri Komisyonu’nda da perşembe günü aralarında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Devleti Hükümeti Arasında Suçluların İadesine Dair Andlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi” ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi”nin de yer aldığı uygun bulma kanun teklifleri görüşülecek.