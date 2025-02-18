TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, yapay zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ) ve Koç Üniversitesi'ne çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, "Yapay Zeka Araştırma Komisyonu olarak meclisimizde ilgili tarafları dinliyoruz ve hem de yerinde incelemeler yapıyoruz. Altyapı ve etik konusu bizim de üzerinde tartıştığımız bir konu. Araştırma komisyonumuzda sonuç raporunda tabii ülkemizin, vatandaşlarımızın yararına olabilecek hususların altını çizmek olduğu kadar muhtemel olabilecek potansiyel delillerin de değerlendirilmesi lazım" dedi.