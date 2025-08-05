TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan komisyonun ilk toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bu toplantı yalnızca komisyonumuzun çalışmalarının başlangıcı değil aynı zamanda aziz milletimizin geleceğe dair umutlarının yeşermesinin de başlangıcıdır." diyen Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

"Silah bırakma süreci bir pazarlığın sonucu asla değil, milletimizin huzura, birliğe dair kararlılığının sonucudur ve bunun yansımasıdır. Yeni anayasa yazmıyoruz belki ama kardeşlik cümlelerini kuracağız. Meclisimiz bin yıllık kardeşliği hatırlatmakla kalmayacak siyasal düzlemde tarif edecek. Ele alacağımız konular bir siyasi partinin tekelindeki konular değildir. Süreç her kesimden yurttaşın ortak geleceğini ilgilendiren bir beka meselesidir. Her bilgilendirme şeffaf ve kapsayıcı yapılacak. Bu çatının altında yürütülen çalışma, halkın gözü önünde, millet iradesinin güvencesiyle ilerleyecek."