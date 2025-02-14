Bozdağ, CHP'li Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın TBMM'deki parçalanmasına ilişkin belirtilen soru önerdiğigesini yanıtladı.

Halkla İlişkiler Binası'nın "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hükmüne uygun olduğunu belirten Bozdağ, buradaki odalarda, koridorda ve bodrum katlarında yangın algılama sonuçlarının bulunduğunu kaydetti.

Odalardaki yangın algılama sistemi, duman yoğunluğuna göre ayarlı adreslenebilir tip dedektörleri aracılığıyla merkezi elektrik santrali tarafından 7 gün 24 saat kontrol edilerek çalıştırılan ifade eden Bozdağ, "Milletvekili ve personel odaları ile koridor ve katlarda yangın söndürme sistemi bağlı olarak bodrum otomatik yağmurlama söndürme sistemi bulunmaktadır. Kullanıcının oda tipine sahip bütün sistem birimleri ile kritik arşiv depolarında ise 'FM200 gazlı söndürme sistemi' bulunmaktadır." Paylaşıldı.

Bekir Bozdağ, Halkla İlişkiler Binası'ndaki bütün mutfakların pişirme süresi devlumbaz söndürme sisteminin yer akışını aktardı. Davlumbaz söndürme sistemi, pişirme anında oluşan karşılık anlık müdahale ile çoğalmanın büyümesine engel olduğunu kaydeden Bozdağ, ayrıca doğal gaz hattı üzerindeki otomatik gaz kesme valflerinin de parlayan anında gaz üreten keserek mekana iletilecek yanıcı gaza engel olduğunu işaretledi.

Binada arıza algılama, erken uyarı ve otomatik arıza sonuçları yanı sıra arıza devrelerinin bulunduğunu anlatan Bozdağ, arıza dolaplarının, özel sistemlere sahip yedek yapıda arıza, jokey ve dizel pompalarla desteklendiğini vurguladı. Bozdağ, pompaların acil durumdaki anlık basınç-debi düşüşünün uzamasına en etkili müdahaleyi gösterdiğini belirtti.

"Yangın kapılarında yüksek alev ve az 90 dakikaya dayanabilecek yapıdadır"

Meclis Başkanıvekili Bozdağ, dolaplarına itfaiye ekiplerinin dışarıdan su sağlayabilen imkanların da bulunabildiği aktarılarak, Halkla İlişkiler Binası'ndaki çalışmayla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Binanın tamamında kaçışa iletilecek şekilde enerji kesintilerinden etkilenmeyen ışıklı yapıda acil aydınlatma sistemi, yönlendirme ve çıkış levhaları bulunmaktadır. Bina içerisinde yönetmeliğe uygun 8 merdiven bulunup çıkış saatleri kilitli tutulmamaktadır. Yangın merdivenlerinin tamamı bodrum katlara kadar ulaşmaktadır. Yangın merdivenlerinde bulunan yangınlar yüksek aleve en az 90 dakika dayanabilecek yapıda ve panik barlı şekilde tasarlanmıştır. Panik barlar kilitlenemez özelliklerdedir."

Bozdağ, yangın merdivenlerinde hava bileşenlerini düzenleyici, temiz hava beslemesi sağlayan ve sulandırıcı dumanların kaçış alanlarına izin verilmesi basınçlandırma fanlarının yer gösterdiğine dikkati çekti.

Yangın algılama ve söndürme sistemlerinin kullanıldığı tüm ekipmanların çalışma kontrollerinin günlük olarak, periyodik bakım-onarım ve sıcaklık işlemlerinin alanında uzman firmalar boyunca en az 3 kez bildirildiğien Bozdağ, "TBMM yerleşkesindeki binalar ile ek hizmet binalarının tamamında yanma algılama sistemleri mevcuttur. tasarruf kullanıldı.

Eğitim ve tatbikatlar

TBMM Acil Durum Planı kapsamında her yıl düzenli olarak tatbikatlar yapıldığını ve eğitimlerin düzenlendiğini belirten Bozdağ, 2023 ve 2024 yıllarında 11 tatbikata 1473 kişinin katıldığını, tatbikatların bu yıl da süreceğini ifade etti.

Halkla İlişkiler Binası'nda bulunan yangın merdivenlerinin, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde tasarlanmışarak gerekli koşullarla donatıldığına işaret eden Bozdağ, Yönetmelik'te "Binadaki 20,50 metreden fazla olan binalarda, bina dışında açık merdivenlere izin verilmeyen" hükümlerinin yer aldığı anımsattı.

Bozdağ, 38 metrelik bir binada, yangın merdivenlerinin yönetmeliğe uygun olarak bina içinde projelendirildiğini, merdivenlerin kaçış yollarına açıldığını kaydetti.