Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Van’da İranlı turistlerin kamyonet arkasında taşınması görüntüsü günün eleştiri konusu olurken, bu duruma zemin hazırlanmasının sebebi olarak da “şehir içine yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin alınmaması kararı” gösterilmişti.

Ancak güzergah ve taşıma belgeleri olan, eksiği bulunmayan minibüsçülerin, turistleri otellerine kadar bırakmalarına dair bir engel olmadığı, söz konusu kararın, trafiği sıkıntıya sokan, belgeleri olmayan, yetkisiz taşıma işi yapan minibüsçüleri kapsadığı ifade edildi.

Durum böyle olunca Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, yolcu taşımacılığı yapan minibüsçü esnafına çağrıda bulundu.

Takva; “Yolcu taşımacılığı yapan minibüsçü esnafımıza çağrımızdır: Lütfen güzergah belgelerinizi kontrol edin, taşıma belgelerinizi tamamlayın, varsa eksiklikleri giderin, yetkisiz taşıma veya güzergah ihlali yapmayın! Ne tacir, ne turist, ne de siz mağdur olmayın!” dedi.