Proje kapsamında 150 personelden oluşan 50 ekip vatandaşları evini ziyaret ederek çözüm odaklı taleplerini alıp ilgili kurumlara iletiyor. Bu kapsamda il genelinde şimdiye kadar 78 bin haneyi ziyaret eden ekipler, 340 bin vatandaşa ulaştı.

Evliya Çelebi MTAL Uygulama Oteli’nde yapılan toplantıda konuşan Van Valisi Ozan Balcı, Sosyal Destek Hızır Van Projesi ekiplerini kutlayarak “Fedakârca devlet-millet adına, insanlık adına, Van adına çok güzel hayırlı işler yapıyorsunuz. İnsanların derdine derman oluyor, dualarını alıyorsunuz” dedi.

Van bölge gazetesi