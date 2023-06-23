Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Van’da İranlı turistleri açık kasa kamyonetin arka bölümünde taşıdığına dair görüntüleri sosyal medyada yayınlanan sürücü ile ilgili Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı bir şekilde taşımacılık yaptığı gerekçesiyle işlem yaptı. Sürücüye 9 bin 128 TL para cezası kesilirken, söz konusu araç da 15 gün trafikten men edildi.

Konu hakkında İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında “İran uyruklu turistlerin kamyonet üzerinde taşındığına dair” paylaşımlar yapılması üzerine konuyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda; Açık kasa kamyonetin arka bölümünde İran uyruklu turistleri taşıdığı tespit edilen sürücü, müdürlüğümüz ekiplerince 22.06.2023 tarihinde Bitlis- Van yolu Gevaş mevkiinde yakalanmıştır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı bir şekilde taşımacılık yaptığı tespit edilen sürücü ve araç sahibine toplam 9.128 TL idari para cezası uygulanmış, araç 15 gün trafikten men edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.