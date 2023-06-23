Spor Kompleksinde gerçekleşen törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş ve Prof. Dr. Murat Kayri, Genel Sekreter Cahit Tekin, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu ile birçok akademisyen, öğrenci ve veli katıldı.

Mezuniyet töreni kapsamında konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş, öğrencilerin 6 yıl önce geldiği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun etmenin sevincini ve heyecanını paylaştıklarını ifade etti.

Baydaş, “Kıymetli öğrenciler, sizleri büyük bir sorumluluk ve kutsal bir görev bekliyor. Sabır, fedakârlık ve hoşgörü gerektiren hekimlik mesleğinde hepinize kolaylıklar diliyorum. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, güçlü ve akademik bir eğitimini köklü gelenekle birleştiren bir kültürden beslenmektedir.

Üniversitemizden edindiğiniz kazanımlarla mesleğinizi en iyi şekilde icra edeceğinizden kuşkum yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Üniversitemizden mezun olduktan sonra da sizleri, bu büyük ailenin bir ferdi olarak görmeye devam edeceğiz” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu ise “Bireyin, ailenin ve toplum sağlığının korunmasını ve geliştirilmesini gözeten, yenilik ve değişimlere duyarlı, araştırmalarda rol ve sorumluluk alarak mesleki kariyerini geliştiren, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş hekimler olarak yetiştirmeyi ilke edinen gençlerin mezuniyeti için toplandık.

Sınırlı bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayan genç meslektaşlarım, bugünden itibaren ailenize, ülkenize ve dünyaya karşı sorumluluğu olan hekimler olarak görev alacaksınız. Bilimsel, bilgi ve becerilerinizi kullanırken sabırlı, hoşgörülü, şefkatli ve merhametli olacağımıza ırk, inanç, renk, siyasal ve sosyal durum ayrımı gözetmeksizin hizmet vereceğinize; hayatı korumak, ıstırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğinize olan inancımız tamdır.

Sevgili gençler, sizleri Türkiye’nin geleceği olarak görüyor, sizlerle gurur duyuyor, ailelerimizin ve saygıdeğer hocalarımızın huzurunda mezuniyetinizi kutluyor, her birinizin hedeflerinize sağlık ve mutlulukla ulaşmasını diliyorum. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.

Mezuniyet töreninde, dönem birincisinin mezun öğrenciler adına konuşma gerçekleştirmesinin ardından protokol tarafından öğrencilere başarı belgesi ve plaket takdim edildi. Tören, yaş kütüğüne plaka çakılmasının ve Hekimlik Andı’nın okunmasının ardından öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.

Van bölge gazetesi