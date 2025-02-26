1 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemede, "Güvenlik" kavramı öne çıkıyor.

İçişleri Bakanlığı, son yıllarda artan taksi şoförlerine yönelik saldırıları dikkate almış ve hem şoförleri hem de yolcuları korumak amaçlı ticari araçlarda kameranın zorunlu hale getirilmesi için bir düzenleme hazırlamıştı.

KAMERA VE ACİL DURUM BUTONU ZORUNLU

29 Kasım 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme, taksi ve taksi dolmuş türü araçlar için araç takip sistemi, iç ve dış kamera sistemi ile acil durum butonu bulundurma zorunluluğunu içeriyor.

KOŞULLARI KARŞILAMAYAN TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK

Cumartesi resmen yürürlüğe girecek olan bu düzenlemeye göre, kamera ve acil durum butonu bulunmayan ticari taksiler, araç muayenesinden geçemeyecek ve trafiğe çıkış izni alamayacak.

Bu düzenleme, taksi taşımacılığında güvenliği artırmayı ve olası suçların önlenmesini ve sektörde daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Dolayısıyla taksi sahiplerinin, en geç 1 Mart 2025 tarihine kadar araçlarına gerekli sistemleri entegre etmeleri gerekiyor.