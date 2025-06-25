İran’ın başkenti Tahran’da on binlerce kişi, İsrail ile 12 gün süren karşılıklı saldırıların ardından varılan ateşkesi kutlamak için sokaklara indi. Tahran’daki İnkılap Meydanı’nda düzenlenen zafer kutlamalarında, İran, Filistin ve direniş gruplarının bayrakları taşındı.

Göstericiler, "Cezalandırma devam ediyor", "İran kazandı", "Liderimizin arkasındayız", "Nükleer silah hakkımız" ve "Biz savaşmayı bilen bir milletiz" sloganları attı. İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları’na destek mesajlarının öne çıktığı gösteride, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun ABD", "Siyonist rejim yok olacak", "Liderime canım feda" ve "Taviz yok" yazılı pankartlar taşındı.