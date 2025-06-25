Ulaşım ağını genişleten Büyükşehir Belediyesi, OB-650 (Otogar- Büyükşehir Belediyesi) hattını hizmete aldı. Yeni hat, 25 Haziran Çarşamba gününden (bugün) itibaren hizmete girdi. 650 hizmet numarasıyla faaliyet gösterecek otobüsle, artık vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına daha rahat ulaşım sağlayabilecek.
Yeni hattın izleyeceği güzergah ise şu şekilde:
Otogar- Karayolları Kavşağı - Eski Emniyet- Semaver Kavşağı- Sıhke Caddesi- Beşyol - İkizler- Kültür Kavşağı - Hayat Hastanesi - Erek Dağı Caddesi - Büyükşehir Belediyesi
Detaylı bilgiye Van.bel.tr adresi Otobüs Hareket Saatleri kısmından ulaşılabileceği kaydedildi.
Kaynak: Van Büyükşehir Belediyesi Basın Bülteni