Özgür Tetik, 1975 yılında Yalova'da doğmuş 49 yaşındaki bir yarışmacıdır. Gençlik yıllarında basketbola ilgi duyan Özgür Tetik, uzun yıllar amatör liglerde basketbol oynamıştır. 1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimine başlayan Özgür, hem sporcu hem de antrenör olarak çalışmalarına devam etmiştir.

2002 yılında triathlon sporuyla tanışan Özgür Tetik, olimpik triathlon branşında yarışmaya başlamıştır. Evli olan Özgür Tetik, Survivor 2023 sezonunda ikinci olmuş ve şu anda Survivor All Star 2024 sezonunda başarılı bir şekilde mücadele etmektedir.

Survivor 2024 yarışmacılarından biri olan Özgür Tetik, geçmiş sezonlardaki performansıyla tanınan deneyimli bir isimdir. Yalova doğumlu 49 yaşındaki Özgür, Survivor serüvenine Survivor All Star 2024 sezonu ile devam etmektedir.