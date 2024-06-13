Survivor All Star'ın büyük finali, İstanbul'da gerçekleşiyor ve bu zorlu mücadelenin sonunda şampiyon belli olacak. İşte Survivor Final nasıl olacak 2024 final formatı ne?

Finalistler Kimler?

Survivor All Star'ın finaline Batuhan, Nefise, Ogeday ve Seda isimleriyle katılan yarışmacılar adlarını finale yazdırdılar. Büyük final, 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Finalin Gerçekleşeceği Yer

Survivor finali, İstanbul'un Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek. Bu büyük finalde heyecan doruklarda olacak.

Final Formatı Nasıl Olacak?

Acun Ilıcalı, finale ilişkin şu açıklamaları yaptı: "Finale giden yol oldukça heyecan dolu olacak. Dokunulmazlık oyunu sonrası herkes herkesle oynayacak ve bir kişi dokunulmaz olacak. Ada konseyi olmayacak ve ertesi gün yine herkes birbiriyle oynayacak. Kalan 5 kişi arasından 2. dokunulmaz çıkacak ve kalan 4 kişi düelloya çıkacak. Daha sonra final oyunları başlayacak."

Final Oyunları ve Kazanan

Final oyunları sonucunda birinci oyunun galibi birinci finalist olacak, ikinci oyunun galibi ise ikinci finalist olacak. Kalan 3 yarışmacı İstanbul'da canlı yayında düello oynayacak ve 5 yarışmacı İstanbul'a gitme hakkı kazanacak. Final gününde 4 yarışmacıyla tarihi bir final gerçekleşecek ve SMS oylaması sonucunda yılın Survivor'ı belirlenecek.